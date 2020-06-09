Матыцин не видит необходимости российским спортсменам проводить сборы за рубежом

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение, что отечественным спортсменам нет необходимости проводить тренировочные сборы за рубежом.

«Теоретически они могут выезжать и тренироваться за границей, практически я и руководители федераций, старшие тренеры не видят в этом необходимости. В большинстве стран тренировочные базы ещё не начали работать, так что ехать тренироваться просто некуда», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он отметил, что в России есть достаточное количество учебно-тренировочных баз, на которых спортсмены могут проводить сборы.

«Карантин ещё раз заставил нас задуматься, что мы должны быть готовы обеспечить деятельность всех сборных команд, в том числе региональных, какая бы ситуация ни возникла», — добавил министр.

Ранее Матыцин выразил надежду, что все вопросы о работе региональных тренировочных баз будут решены до конца недели.