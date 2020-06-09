Матыцин не видит необходимости российским спортсменам проводить сборы за рубежом
- РИА Новости
«Теоретически они могут выезжать и тренироваться за границей, практически я и руководители федераций, старшие тренеры не видят в этом необходимости. В большинстве стран тренировочные базы ещё не начали работать, так что ехать тренироваться просто некуда», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Он отметил, что в России есть достаточное количество учебно-тренировочных баз, на которых спортсмены могут проводить сборы.
«Карантин ещё раз заставил нас задуматься, что мы должны быть готовы обеспечить деятельность всех сборных команд, в том числе региональных, какая бы ситуация ни возникла», — добавил министр.
Ранее Матыцин выразил надежду, что все вопросы о работе региональных тренировочных баз будут решены до конца недели.