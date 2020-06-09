Министр спорта: надеюсь, вопросы по работе баз в регионах решатся к концу недели

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что все вопросы по поводу работы региональных тренировочных баз будут решены до конца недели.

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РИА Новости

«Надеюсь, что в течение этой недели все вопросы будут решены. Мы на постоянном контроле с региональными властями и Роспотребнадзором», — цитирует Матыцина РИА Новости. Ранее сообщалось, что Матыцин проинспектировал базу в Новогорске.