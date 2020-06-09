Матыцин проинспектировал базу в Новогорске

Министр спорта России Олег Матыцин приехал с инспекцией в учебно-тренировочный центр «Новогорск».

«Я не скажу, что база в Новогорске открыта. Она как работала в закрытом режиме, так и продолжает работать. Никаких изменений нет. Спортсмены также выполняют требования Роспотребнадзора», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

По его словам, база будет работать в закрытом режиме до особого распоряжения. Он также отметил, что находящиеся на ней спортсмены и тренеры не выходят за её пределы.

Ранее сообщалось, что министр спорта обсудит с главами регионов возобновление РПЛ.