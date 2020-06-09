Матыцин проинспектировал базу в Новогорске
- РИА Новости
«Я не скажу, что база в Новогорске открыта. Она как работала в закрытом режиме, так и продолжает работать. Никаких изменений нет. Спортсмены также выполняют требования Роспотребнадзора», — приводит слова Матыцина РИА Новости.
По его словам, база будет работать в закрытом режиме до особого распоряжения. Он также отметил, что находящиеся на ней спортсмены и тренеры не выходят за её пределы.
Ранее сообщалось, что министр спорта обсудит с главами регионов возобновление РПЛ.