Матыцин проинспектировал базу в Новогорске

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Министр спорта России Олег Матыцин приехал с инспекцией в учебно-тренировочный центр «Новогорск».
Матыцин проинспектировал базу в Новогорске
  • РИА Новости

«Я не скажу, что база в Новогорске открыта. Она как работала в закрытом режиме, так и продолжает работать. Никаких изменений нет. Спортсмены также выполняют требования Роспотребнадзора», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

По его словам, база будет работать в закрытом режиме до особого распоряжения. Он также отметил, что находящиеся на ней спортсмены и тренеры не выходят за её пределы.

Ранее сообщалось, что министр спорта обсудит с главами регионов возобновление РПЛ.

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