Министр спорта обсудит с главами регионов возобновление РПЛ

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в ближайшее время обсудит с главами регионов возобновление чемпионата России по футболу.
Министр спорта обсудит с главами регионов возобновление РПЛ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По его словам, на данный момент сложно оценивать работу Российской премьер-лиги, но он считает, что рестарт сезона состоится в намеченные даты.

«В ближайшие два дня у нас состоится диалог с руководителями субъектов, службами безопасности для того, чтобы подвести итоги и согласовать финальный этап», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Футбольный сезон в России, как и в большинстве стран мира, был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление РПЛ запланировано на 19 июня.

Ранее футболист «Урала» Артём Фидлер признался, что не понимает решения о возобновлении сезона РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить