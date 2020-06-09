Министр спорта обсудит с главами регионов возобновление РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в ближайшее время обсудит с главами регионов возобновление чемпионата России по футболу.

По его словам, на данный момент сложно оценивать работу Российской премьер-лиги, но он считает, что рестарт сезона состоится в намеченные даты.

«В ближайшие два дня у нас состоится диалог с руководителями субъектов, службами безопасности для того, чтобы подвести итоги и согласовать финальный этап», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Футбольный сезон в России, как и в большинстве стран мира, был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление РПЛ запланировано на 19 июня.

Ранее футболист «Урала» Артём Фидлер признался, что не понимает решения о возобновлении сезона РПЛ.