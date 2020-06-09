Футболист «Урала» Фидлер признался, что не понимает решения о возобновлении сезона РПЛ

Полузащитник и капитан екатеринбургского «Урала» Артём Фидлер поделился мнением по поводу возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Знаю, что в некоторых командах иностранцев домой не отпускали, а у нас Григорий Викторович абсолютно правильно поступил, позволив легионерам уехать. Я просто не понимаю, с каким настроением сейчас вообще будут выходить на поле эти иностранцы, которые больше двух месяцев просидели в чужой стране без семей. А теперь ещё играть в футбол при практически пустых трибунах. Не понимаю, для чего вообще возобновлять сезон», — цитируют Фидлера «Известия».

По его словам, в команде постоянно проводят тестирование на коронавирус. Он также отметил, что не беспокоится за себя, но переживает за своих близких.

«А нам приходится выбираться на работу. Несмотря на все предосторожности, мы всё равно контактируем со многими людьми. Так что не дай бог подхватить этот вирус, главное — никого не заразить», — добавил Фидлер.

Футбольный сезон в России, как и в большинстве стран мира, был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление РПЛ запланировано на 19 июня.

Ранее сообщалось, что в «Уфе» не выявлено заболевших коронавирусом.