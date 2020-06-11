Россиянин Уланбеков сразится с украинцем Доскальчуком в дебютном бою в UFC
- РИА Новости
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«Уланбеков проведёт бой с Доскальчуком», — цитирует ТАСС менеджера спортсмена Ризвана Магомедова.
Дебютный поединок Уланбекова в UFC состоится на турнире серии Fight Nights, который пройдёт 15 июля на острове Яс в Абу-Даби.
На счету Уланбекова 12 поединков в профессиональной карьере. В 11 из них он одержал победу (семь — сдачей), а ещё в одном потерпел поражение решением судей.
Доскальчук также имеет в своём послужном списке 12 боёв. В десяти из них он взял верх (восемь раз — досрочно), в двух проиграл.
Ранее стало известно, что Уланбеков дебютирует в UFC 15 июля.