Россиянин Уланбеков сразится с украинцем Доскальчуком в дебютном бою в UFC

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков, являющийся членом команды действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, встретится с украинцем Александром Доскальчуком в своём дебютном бою в Абсолютном бойцовском чемпионате.

«Уланбеков проведёт бой с Доскальчуком», — цитирует ТАСС менеджера спортсмена Ризвана Магомедова.

Дебютный поединок Уланбекова в UFC состоится на турнире серии Fight Nights, который пройдёт 15 июля на острове Яс в Абу-Даби.

На счету Уланбекова 12 поединков в профессиональной карьере. В 11 из них он одержал победу (семь — сдачей), а ещё в одном потерпел поражение решением судей.

Доскальчук также имеет в своём послужном списке 12 боёв. В десяти из них он взял верх (восемь раз — досрочно), в двух проиграл.

Ранее стало известно, что Уланбеков дебютирует в UFC 15 июля.