В Испании был доигран прерванный из-за фанатов в декабре матч Сегунды

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Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете», прерванный 15 декабря 2019 года из-за оскорблений мадридскими болельщиками украинского игрока Романа Зозули, был доигран.
В Испании был доигран прерванный из-за фанатов в декабре матч Сегунды
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Доигровка второго тайма встречи прошла на домашней арене «Райо Валькано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного гола стал Луис Адвинкула, забивший на 61-й минуте.

Прошедшая в декабре 2019 года встреча была остановлена из-за того, что в «Райо Вальекано» называли Зозулю нацистом. В 2017 году Зозуля подписал контракт с клубом, но соглашение пришлось расторгнуть из-за отношения фанатов к игроку.

Зозуля играет за «Альбасете» с 2017 года. В общей сложности в его активе 23 гола и семь голевых передач в 85 матчах, из которых на текущий сезон приходятся три гола и один ассист в 18 матчах.

Ранее сообщалось, что матчи Примеры начнутся с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавируса.

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