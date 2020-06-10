МОК сократит квоту для спортсменов на ОИ-2024

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Международный олимпийский комитет (МОК) сократил общую квоту спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже до 10 500 человек.
МОК сократит квоту для спортсменов на ОИ-2024
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба МОК, такое решение было принято исполкомом организации. МОК также заявил о намерении достигнуть равного количества мужчин и женщин в тех олимпийских видах, где это возможно.

В заявлении также говорится, что новые виды спорта будут вводиться в программу Игр только при наличии мест для их проведения с условием, что эти соревнования будут включены в существующую систему распределения олимпийских лицензий.

Отмечается, что окончательная стратегия Игр-2024 в Париже будет утверждена не позднее декабря 2020 года, как было запланировано ранее.

Ранее МОК отметил прогресс Пекина в подготовке к проведению ОИ-2022.

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