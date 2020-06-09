МОК отметил прогресс Пекина в подготовке к проведению ОИ-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил удовлетворение работой оргкомитета зимней Олимпиады 2022 года в Пекине по подготовке к предстоящим Играм.

Как сообщает пресс-служба МОК, ходе совещания оргкомитет предстоящих Игр сообщил о своём прогрессе в подготовке к Олимпиаде в части строительства объектов, что было высоко отмечено МОК.

«Несмотря на обстоятельства, оргкомитет продолжает добиваться ключевых целей, что является подлинным свидетельством решимости обеспечить всего за два года идеальную площадку для сильнейших спортсменов мира в зимних видах спорта. Мы не только увидели значительный прогресс в постройке сооружений к Играм, но и усилия по привлечению миллионов людей к зимним видам спорта, что очень приятно», — заявил член МОК Хуан Антонио Самаранч – младший.

Зимние Олимпийские игры в Пекине запланированы на 4—20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио может состояться в упрощённом варианте.