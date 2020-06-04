Олимпиада в Токио может состояться в упрощённом варианте
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«Нам нужно двигаться вперёд, что-то рационализируя, что-то упрощая. Государство и оргкомитет продумают, как это сделать», — цитирует Коикэ NHK.
Она отметила, что на совещании МОК и оргкомитета соревнований была достигнута договорённость о рассмотрении возможности оптимизации и рационализации уровня сервиса Игр.
Олимпийские игры были перенесены из-за пандемии коронавируса.
Ранее японский эпидемиолог предсказал окончательную отмену Олимпиады в Токио.