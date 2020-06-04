Олимпиада в Токио может состояться в упрощённом варианте

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Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что рассматривается вариант «оптимизации» проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио, которые были перенесены с 2020 года на 2021-й.
Олимпиада в Токио может состояться в упрощённом варианте
  • Reuters
  • © Kim Kyung-Hoon

«Нам нужно двигаться вперёд, что-то рационализируя, что-то упрощая. Государство и оргкомитет продумают, как это сделать», — цитирует Коикэ NHK.

Она отметила, что на совещании МОК и оргкомитета соревнований была достигнута договорённость о рассмотрении возможности оптимизации и рационализации уровня сервиса Игр.

Олимпийские игры были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Ранее японский эпидемиолог предсказал окончательную отмену Олимпиады в Токио.

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