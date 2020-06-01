Японский эпидемиолог предсказал окончательную отмену Олимпиады в Токио
- Reuters
«Во-первых, Япония должна победить коронавирус, во-вторых, вирус должен быть подавлен в других странах. Выполнить первое условие до следующего года, может быть, удастся. Второе условие? По этому поводу я настроен очень пессимистично», — цитирует специалиста РБК.
Он отметил, что в соревнованиях принимают участие много людей из разных стран, а в следующем году условия для проведения Олимпиады несильно улучшатся.
«Я думаю, что отмена Игр на данный момент — это наиболее вероятный сценарий», — добавил Ивата.
Ранее тренер сборной России по плаванию заявил, что не видит ничего хорошего в переносе Игр в Токио.