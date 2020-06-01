Японский эпидемиолог предсказал окончательную отмену Олимпиады в Токио

Короткая ссылка
Один из ведущих эпидемиологов Японии Кэнтаро Ивата считает, что Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, всё же не удастся провести.
Японский эпидемиолог предсказал окончательную отмену Олимпиады в Токио
  • Reuters

«Во-первых, Япония должна победить коронавирус, во-вторых, вирус должен быть подавлен в других странах. Выполнить первое условие до следующего года, может быть, удастся. Второе условие? По этому поводу я настроен очень пессимистично», — цитирует специалиста РБК.

Он отметил, что в соревнованиях принимают участие много людей из разных стран, а в следующем году условия для проведения Олимпиады несильно улучшатся.

«Я думаю, что отмена Игр на данный момент — это  наиболее вероятный сценарий», — добавил Ивата.

Ранее тренер сборной России по плаванию заявил, что не видит ничего хорошего в переносе Игр в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить