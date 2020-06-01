Тренер сборной России по плаванию не видит ничего хорошего в переносе Игр в Токио

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик не видит положительных сторон в переносе летней Олимпиады в Токио с 2020 года на 2021-й.

«Плюсов здесь нет. Команда была готова стартовать в этом году. Ряд успешных стартов на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, который был до этого, давал нам основания считать, что и в Токио всё сложится хорошо. В ходе последнего чемпионата мира в Кванджу, где наши спортсмены завоевали 13 медалей, я, признаться, даже суеверно думал, что рановато у нас всё так хорошо пошло, не сглазить бы успех… Тот же Антон Чупков был готов к Олимпийским играм совершенно потрясающе. Сейчас же этот полёт оборван. А попасть два раза подряд в десятку бывает довольно сложно. Поэтому ничего хорошего в переносе токийских Игр я не вижу», — сказал Чепик в интервью RT.

Ранее Чепик заявил, что по приезде на базу «Озеро Круглое» у членов национальной команды возьмут анализы на наличие коронавируса.