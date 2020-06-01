Чепик: по приезде на базу у всех возьмут анализы на наличие коронавируса

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что все члены национальной команды сдадут тест на коронавирус, как только заедут на тренировочную базу «Озеро Круглое».

«В первые три дня карантинные меры будут особенно жёсткими: сразу по приезде на базу у всех возьмут анализы на наличие коронавируса, и пока результаты не будут готовы, люди не должны покидать гостиничные номера. Ну и сам сбор пройдёт в закрытом режиме», — сказал Чепик в интервью RT.

Он также отметил, что каждому спортсмену предоставят отдельный номер в гостинице, а количество номеров ограничено. По этой причине, по его словам, установлены жёсткие квоты по количеству спортсменов на сборе.

Ранее тренер сборной России по плаванию объяснил, почему пропустит сбор на базе «Озеро Круглое».