Тренер сборной России по плаванию объяснил, почему пропустит сбор на базе «Озеро Круглое»

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик ответил на вопрос, в обычном ли режиме пройдёт сбор национальной команды на базе «Озеро Круглое».
Тренер сборной России по плаванию объяснил, почему пропустит сбор на базе «Озеро Круглое»
  • РИА Новости

«Не совсем. Раньше я старался давать спортсменам возможность приезжать на сборы со своими личными тренерами, и на каждом из этих сборов у меня набиралось до 60 человек, а в целом на централизованной подготовке было порядка 200, включая юношей. Сейчас же нам дали жёсткую квоту на 40 мест — 25 спортсменов плюс 15 специалистов. По этой причине я сам был вынужден снять с первого сбора свою кандидатуру, чтобы была возможность взять на моё место лишнего врача или массажиста», — сказал Чепик в интервью RT.

Ранее Чепик рассказал, сколько времени будут набирать форму пловцы сборной России после пандемии.

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