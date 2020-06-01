Чепик рассказал, сколько времени будут набирать форму пловцы сборной России после пандемии

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, сколько времени потребуется пловцам национальной команды, чтобы набрать форму после пандемии коронавирусной инфекции.

«Из тех турниров, к которым мы планируем готовиться, могу назвать Кубок России, два национальных чемпионата — на длинной и короткой воде, первенство федеральных округов и Кубок Сальникова. Эта турнирная серия как раз должна начаться через 12—16 недель после возобновления тренировок в бассейне. Сколько нужно, чтобы с нуля выйти на уровень соревновательной формы? 12 недель. То есть почти три месяца», — сказал специалист в эксклюзивном интервью RT.

Он отметил, что никто из спортсменов и тренеров сборной не заболел за время эпидемии.

«Все как могли тренировались, старались поддерживать себя в тонусе. Насколько хорошо это получилось, будет видно после первого сбора», — подчеркнул Чепик.

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