Чепик рассказал, сколько времени будут набирать форму пловцы сборной России после пандемии

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, сколько времени потребуется пловцам национальной команды, чтобы набрать форму после пандемии коронавирусной инфекции.
Чепик рассказал, сколько времени будут набирать форму пловцы сборной России после пандемии
  • РИА Новости

«Из тех турниров, к которым мы планируем готовиться, могу назвать Кубок России, два национальных чемпионата — на длинной и короткой воде, первенство федеральных округов и Кубок Сальникова. Эта турнирная серия как раз должна начаться через 12—16 недель после возобновления тренировок в бассейне. Сколько нужно, чтобы с нуля выйти на уровень соревновательной формы? 12 недель. То есть почти три месяца», — сказал специалист в эксклюзивном интервью RT.

Он отметил, что никто из спортсменов и тренеров сборной не заболел за время эпидемии.  

«Все как могли тренировались, старались поддерживать себя в тонусе. Насколько хорошо это получилось, будет видно после первого сбора», — подчеркнул Чепик.

Ранее тренер Татьяна Покровская рассказала, когда приступят к тренировкам российские синхронистки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить