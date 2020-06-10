В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к футболисту лондонского «Арсенала»

Короткая ссылка
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиса.
В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к футболисту лондонского «Арсенала»
  • Reuters

«Это очередной слух, не имеющий отношения к действительности. Сейчас наша цель — выиграть РПЛ. Уже потом будем формировать команду на новый сезон, тема трансферов сейчас закрыта», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

33-летний бразилец выступает за «Арсенал» с 2019 года. Прежде он играл за такие клубы, как бразильская «Витория», португальская «Бенфика», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Челси».

Ранее Сергей Семак высказался о возможном уходе Сердара Азмуна из «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить