В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к футболисту лондонского «Арсенала»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиса.

«Это очередной слух, не имеющий отношения к действительности. Сейчас наша цель — выиграть РПЛ. Уже потом будем формировать команду на новый сезон, тема трансферов сейчас закрыта», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

33-летний бразилец выступает за «Арсенал» с 2019 года. Прежде он играл за такие клубы, как бразильская «Витория», португальская «Бенфика», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Челси».

Ранее Сергей Семак высказался о возможном уходе Сердара Азмуна из «Зенита».