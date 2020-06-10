Семак высказался о возможном уходе Азмуна из «Зенита»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе из команды нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Семак высказался о возможном уходе Азмуна из «Зенита»
  • @zenit_spb
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«Насколько мне известно, в клуб пока не приходили конкретные предложения по иранцу. Ну, а публикации… Если поступит то самое конкретное предложение, которое устроит и «Зенит», и самого игрока, то все заинтересованные стороны сядут за стол переговоров и обсудят его. Пока же говорить просто не о чем», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Он также выразил уверенность, что Азмун начало следующего сезона точно проведёт в «Зените».

«Что касается конкретно Италии, то не знаю, является ли именно Серия А приоритетом для самого Азмуна. Честно говоря, никогда с ним на эту тему не разговаривал», — добавил Семак.

25-летний Азмун выступает за «Зенит» с января 2019 года, он записал в свой актив 26 забитых мячей и десять голевых передач в 45 матчах.

Ранее в «Наполи» прокомментировали информацию об интересе к Азмуну.

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