Семак высказался о возможном уходе Азмуна из «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе из команды нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Насколько мне известно, в клуб пока не приходили конкретные предложения по иранцу. Ну, а публикации… Если поступит то самое конкретное предложение, которое устроит и «Зенит», и самого игрока, то все заинтересованные стороны сядут за стол переговоров и обсудят его. Пока же говорить просто не о чем», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Он также выразил уверенность, что Азмун начало следующего сезона точно проведёт в «Зените».

«Что касается конкретно Италии, то не знаю, является ли именно Серия А приоритетом для самого Азмуна. Честно говоря, никогда с ним на эту тему не разговаривал», — добавил Семак.

25-летний Азмун выступает за «Зенит» с января 2019 года, он записал в свой актив 26 забитых мячей и десять голевых передач в 45 матчах.

Ранее в «Наполи» прокомментировали информацию об интересе к Азмуну.