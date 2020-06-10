Гимнаст Далалоян присоединится к сборной России на втором тренировочном сборе

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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян присоединится к тренировкам сборной России 22 июня.
Гимнаст Далалоян присоединится к сборной России на втором тренировочном сборе
  • РИА Новости

По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, которые передаёт ТАСС, все спортсмены, участвовавшие в первом сборе останутся на базе на второй сбор, который начнётся 22 июня. Планируется, что Далалоян, пропустивший первый сбор из-за травмы, присоединится к команде на втором сборе, который также пройдёт на базе «Озеро Круглое».

«По приезде на базу Артуру предстоит сдать один тест на коронавирус. В случае, если все будет нормально, он получит возможность тренироваться вместе с остальными ребятами», — добавила тренер.

Ранее сообщалось, что Далалоян продемонстрировал свою футбольную технику.

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