Оргкомитет Олимпиады в Токио хочет сократить затраты и отказаться от роскоши

Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году без большого размаха.

Как заявил исполнительный директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто, наиболее важной станет организация безопасных и защищённых соревнований. По его мнению, отказ от роскоши и снижение затрат найдут отклик в обществе.

«Игры не должны быть помпезными, они должны быть упрощены», — подчеркнул Муто на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене будет допущена до соревнований в Монако, если сдаст тест на наличие коронавирусной инфекции.