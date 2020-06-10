Оргкомитет Олимпиады в Токио хочет сократить затраты и отказаться от роскоши

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Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году без большого размаха.
Оргкомитет Олимпиады в Токио хочет сократить затраты и отказаться от роскоши
  • РИА Новости

Как заявил исполнительный директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто, наиболее важной станет организация безопасных и защищённых соревнований. По его мнению, отказ от роскоши и снижение затрат найдут отклик в обществе.

«Игры не должны быть помпезными, они должны быть упрощены», — подчеркнул Муто на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене будет допущена до соревнований в Монако, если сдаст тест на наличие коронавирусной инфекции.

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