Более 5 тысяч деревьев и кустарников высадят у нового дворца спорта в Петербурге
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Об этом сообщает Twitter-аккаунт «Булка и поребрик». Как можно понять из картинок проекта, возле спортивного сооружения организуют зону для отдыха с дорожками, скамейками и аллеями. Также предусмотрены фонтаны, стоянка для автомобилей, сцена и другие объекты.
Проект парка у нового СКК - возле построенного дворца спорта планируют высадить 5,3 тыс. деревьев и кустарников pic.twitter.com/aX0oAt3f8h— Булка и поребрик (@PiterskayaBulka) June 10, 2020
Ранее сообщалось, что волейболист Антуан Бризар считает сборную России одним из фаворитов Олимпийских игр.