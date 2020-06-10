Более 5 тысяч деревьев и кустарников высадят у нового дворца спорта в Петербурге

Планируется высадить 5,3 тыс. деревьев и кустарников около будущего дворца спорта в Санкт-Петербурге, который построят на месте снесённого СКК.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт «Булка и поребрик». Как можно понять из картинок проекта, возле спортивного сооружения организуют зону для отдыха с дорожками, скамейками и аллеями. Также предусмотрены фонтаны, стоянка для автомобилей, сцена и другие объекты.

Проект парка у нового СКК - возле построенного дворца спорта планируют высадить 5,3 тыс. деревьев и кустарников pic.twitter.com/aX0oAt3f8h — Булка и поребрик (@PiterskayaBulka) June 10, 2020

Ранее сообщалось, что волейболист Антуан Бризар считает сборную России одним из фаворитов Олимпийских игр.