Более 5 тысяч деревьев и кустарников высадят у нового дворца спорта в Петербурге

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Планируется высадить 5,3 тыс. деревьев и кустарников около будущего дворца спорта в Санкт-Петербурге, который построят на месте снесённого СКК.
Более 5 тысяч деревьев и кустарников высадят у нового дворца спорта в Петербурге
  • © ООО «СКА Арена»

Об этом сообщает Twitter-аккаунт «Булка и поребрик». Как можно понять из картинок проекта, возле спортивного сооружения организуют зону для отдыха с дорожками, скамейками и аллеями. Также предусмотрены фонтаны, стоянка для автомобилей, сцена и другие объекты.

Ранее сообщалось, что волейболист Антуан Бризар считает сборную России одним из фаворитов Олимпийских игр.

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