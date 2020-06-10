Волейболист Бризар считает сборную России одним из фаворитов Олимпийских игр

Игрок волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга Антуан Бризар оценил шансы сборной Франции на Олимпийских играх в Токио и назвал главных претендентов на победу в них.

«Пройти отбор было очень трудно, турниры были весьма непростыми, мы приложили массу усилий, поэтому было тяжело принять решение МОК перенести соревнования. Мы не были бы фаворитами сейчас, да и через год останемся тёмной лошадкой. Волейбол — очень странный вид спорта. Бразилия, Польша, Россия и США имеют наибольшие шансы, но мне очень интересно, каких результатов сумеем добиться мы в 2021-м. Франция умеет удивлять», — сказал Бризар в интервью RT.

Ранее он признался, что не представляет, насколько холодно может быть на севере России.