Волейболист сборной Франции: не представляю, как может быть холодно на севере России

Волейболист санкт-петербургского «Зенита» Антуан Бризар поделился ожиданиями от выезда на матчи в города Крайнего Севера.

«Честно говоря, даже не представляю, насколько там может быть холодно. Говорят, температура может опускаться до -30 или -40 °C. Даже не знаю, каково это. Поживём — увидим. Я просто туда поеду, буду участвовать в матчах и стараться поменьше выходить на улицу», — рассказал Бризар в интервью RT.

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