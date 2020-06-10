Семак считает справедливым проведение матча «Зенита» и «Спартака» в Петербурге

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение по поводу решения о проведении полуфинального матча Кубка России между сине-бело-голубыми и московским «Спартаком» в Санкт-Петербурге .
Семак считает справедливым проведение матча «Зенита» и «Спартака» в Петербурге
  • © fc-zenit.ru

«Оно справедливое. Именно об этом наш клуб изначально и говорил. Ну, а перед командой стоит задача выйти в финал. Было бы вдвойне приятно завершить сезон сразу с двумя титулами. Но для этого надо всерьёз поработать, чем мы все сейчас и занимаемся», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Изначально ожидалось, что хозяином полуфинала станет «Зенит», но, как оказалось, после изменения регламента Кубка России в нём отсутствует метод определения хозяина поля на стадии полуфинала турнира. 9 июня исполком РФС решил, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

На стадии 1/4 финала «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1 ДВ), а «Спартак» в столичном дерби одолел ЦСКА (3:2 ДВ). 

Ранее Вячеслав Малафеев выразил мнение, что место проведения матча «Зенит» — «Спартак» стоило определить жеребьёвкой.

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