Малафеев считает, что место проведения матча «Зенит» — «Спартак» стоило определить жеребьёвкой

Бывший вратарь и заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев высказал мнение по поводу решения о проведении в Санкт-Петербурге полуфинального матча Кубка России между петербургским клубом и «Спартаком».

«Если ошибка в регламенте есть, то, наверное, логичнее было бы провести жеребьёвку. Сделать это стоило, чтобы убрать все рассуждения о предвзятости данного решения», — приводит слова Малафеева «Чемпионат».

Он отметил, что, так или иначе, команды находятся в равных условиях, поскольку на трибунах будут присутствовать всего 10% зрителей и они эмоционально не смогут существенно влиять на ход игры.

«Тем более полуфинал Кубка будет чуть позже, команды адаптируются к условиям. Что домашний, что выездной матч будет игрой на равных», — добавил Малафеев.

Ранее стало известно, что полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится в Петербурге.