Волейболист Бризар надеется, что будет понимать русский язык лучше польского
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«Польский очень непохож на французский, так что мне было очень трудно. Мне кажется, что он даже сложнее русского. Надеюсь, что русский буду понимать лучше, чем польский. Посмотрим», — рассказал Бризар в интервью RT.
Перед тем, как продолжить карьеру в России, связующий провёл три года в польском клубе «Варшава».
Ранее сообщалось, что Бризар перешёл в санкт-петербургский «Зенит».