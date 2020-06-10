Волейболист Бризар надеется, что будет понимать русский язык лучше польского

Французский волейболист санкт-петербургского «Зенита» Антуан Бризар сравнил русский и польский языки.

«Польский очень непохож на французский, так что мне было очень трудно. Мне кажется, что он даже сложнее русского. Надеюсь, что русский буду понимать лучше, чем польский. Посмотрим», — рассказал Бризар в интервью RT.

Перед тем, как продолжить карьеру в России, связующий провёл три года в польском клубе «Варшава».

Ранее сообщалось, что Бризар перешёл в санкт-петербургский «Зенит».