Петербургский «Зенит» подписал контракт с волейболистом сборной Франции Бризаром

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Связующий сборной Франции Антуан Бризар перешёл в петербургский волейбольный клуб «Зенит».
Петербургский «Зенит» подписал контракт с волейболистом сборной Франции Бризаром
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об это сообщается на сайте клуба.

«Для меня большая честь быть частью такого клуба. Хочу скорее встретиться с моими партнерами по команде и приступить к играм», — поделился впечатлениями от перехода Бризар.

Игрок до этого выступал за французские «Пари Волей» и «Тулузу», а также за польскую «Варшаву». В составе сборной Франции он становился победителем Мировой лиги.

Ранее сообщалось, что Алексей Вербов стал главным тренером волейбольного «Кузбасса».

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