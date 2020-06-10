Петербургский «Зенит» подписал контракт с волейболистом сборной Франции Бризаром
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об это сообщается на сайте клуба.
«Для меня большая честь быть частью такого клуба. Хочу скорее встретиться с моими партнерами по команде и приступить к играм», — поделился впечатлениями от перехода Бризар.
Игрок до этого выступал за французские «Пари Волей» и «Тулузу», а также за польскую «Варшаву». В составе сборной Франции он становился победителем Мировой лиги.
Ранее сообщалось, что Алексей Вербов стал главным тренером волейбольного «Кузбасса».