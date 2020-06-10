Арустамян заявил, что ЦСКА приостановил переговоры с Вагнером
- РИА Новости
Как сообщает комментатор Нобель Арустамян в своём Telegram-канале, вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА всё ещё очень высока.
Как отмечается, игроку осталось только подписать контракт, но пока трансфер поставлен на паузу по веским причинам, которые не разглашаются.
5 мая Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом».
Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.
Ранее президент РФС Вячеслав Колосков по-немецки охарактеризовал Вагнера Лава.