Колосков по-немецки охарактеризовал Вагнера Лава
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- РИА Новости
Функционер дал понять, что не ждёт от этой сделки чего-то особенного.
«В немецком языке есть понятие Plusquamperfekt — давно прошедшее время (предпрошедшее время в грамматике языка). С моей точки зрения, к этому футболисту это понятие относится. Вагнер Лав — это Plusquamperfekt», — приводит слова функционера РИА Новости.
Ранее сообщалось, что защитник «Урала» Михаил Меркулов перешёл в «Рубин» на правах свободного агента.