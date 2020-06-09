Колосков по-немецки охарактеризовал Вагнера Лава

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал вероятное возвращение в ЦСКА бразильца Вагнера Лава.

Функционер дал понять, что не ждёт от этой сделки чего-то особенного.

«В немецком языке есть понятие Plusquamperfekt — давно прошедшее время (предпрошедшее время в грамматике языка). С моей точки зрения, к этому футболисту это понятие относится. Вагнер Лав — это Plusquamperfekt», — приводит слова функционера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что защитник «Урала» Михаил Меркулов перешёл в «Рубин» на правах свободного агента.