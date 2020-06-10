Самедов рассказал подробности перехода из «Локомотива» в «Спартак» в 2017 году

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал подробности перехода из московского «Локомотива» в столичный «Спартак» в 2017 году.

«Когда уходил, не собирался бодаться с Сёминым. Всегда говорил, что, слава богу для меня и для него, ушёл я. Он потом выиграл своё чемпионство, а я победил со «Спартаком». Мы с ним потом пожали руки, пожелали друг другу удачи — и всё. Было выставлено, что я искал конфликта с Сёминым, чтобы уйти? Я не искал конфликта», — сказал Самедов в подкасте Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.

По словам Самедова, у него было недопонимание с Сёминым, но они нормально разошлись.

«В итоге на меня вышел «Спартак». После этого он меня вызвал и спросил, хочу ли я в «Спартак». Я честно ответил, что хочу. Думаю, что с красно-белыми так совпало. Недопонимание с Сёминым началось ещё до их интереса. Просто не срослось», — заявил Самедов.

При этом игрок отметил, что не думал, что перейдёт в «Спартак».

«Непонятно было, как меня примут фанаты. Важно было встретиться с Каррерой. В итоге произошла встреча, на которой он сказал, что я ему нужен», — заключил футболист.

Ранее Самедов заявил, что не считает возобновление РПЛ рискованным для футболистов.