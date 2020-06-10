АПЛ не будет наказывать футболистов за антирасистские жесты

В Футбольной ассоциации Англии (FA) сообщили, что Английская премьер-лига (АПЛ) не будет наказывать игроков за жесты и послания против расизма.

Как сообщает Sky Sports, в FA отметили, что будут «руководствоваться здравым смыслом» в отношении любых антирасистских и политических жестов.

До этого футболисты «Ливерпуля» и «Челси» уже выражали поддержку в борьбе против расизма после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

25 мая в американском Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских во время его задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Кроме того, протесты против расизма прошли в некоторых странах Европы.

Ранее боксёр Энтони Джошуа отреагировал на обвинения в расизме.