АПЛ не будет наказывать футболистов за антирасистские жесты

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В Футбольной ассоциации Англии (FA) сообщили, что Английская премьер-лига (АПЛ) не будет наказывать игроков за жесты и послания против расизма.
АПЛ не будет наказывать футболистов за антирасистские жесты
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, в FA отметили, что будут «руководствоваться здравым смыслом» в отношении любых антирасистских и политических жестов.

До этого футболисты «Ливерпуля» и «Челси» уже выражали поддержку в борьбе против расизма после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

25 мая в американском Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских во время его задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Кроме того, протесты против расизма прошли в некоторых странах Европы.

Ранее боксёр Энтони Джошуа отреагировал на обвинения в расизме.

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