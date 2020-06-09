Боксёр Джошуа отреагировал на обвинения в расизме

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британец Энтони Джошуа отреагировал на обвинения фанатов, которые посчитали, что спортсмен слишком рьяно бросился защищать права темнокожих на марше Black Lives Matter в родном Уотфорде.

«Если вы думаете, что я расист, то идите куда подальше. Если вы посмотрите видео целиком, то увидите, что речь передавали из рук в руки, чтобы люди её читали. Я тоже её взял», — написал британский боксёр в своём Twitter.

По его словам, он максимально искренне говорил о том, что стоит инвестировать большие для создания единства, возможностей и новых шансов для людей с африканскими и карибскими корнями.

«Проблема не в магазинах. Перед тем, как нести чушь, вы бы лучше бойкотировали расизм. Я сказал то, что сказал. Я буду действовать, чтобы осуществлять перемены», — добавил Джошуа.

25 мая в американском Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд умер в результате действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Кроме того, протесты против расизма прошли в некоторых странах Европы.

Ранее в сети появилось видео, как трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию россиянка Юлия Ефимова прошла среди протестующих в США.