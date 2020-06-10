Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва жёстко раскритиковала тех, кто поддерживает Ефремова
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- АГН «Москва»
«Больше я в шоке от того, как любит у нас народ защищать насильников, убийц и так далее... В смысле, «Держись, Миша»? Это же просто жесть», — написала Федотова в своём Telegram-канале.
По словам девушки хоккеиста, актёр совершил преступление и поэтому не заслуживает оправдания.
8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.
Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился мнением о возможной мере пресечения для Михаила Ефремова, ставшего участником крупного ДТП в Москве.