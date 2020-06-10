Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва жёстко раскритиковала тех, кто поддерживает Ефремова

Елизавета Федотова, девушка защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, выступила с критикой в адрес людей, поддерживающих известного актёра Михаила Ефремова, ставшего участником крупного ДТП в центре Москвы.

«Больше я в шоке от того, как любит у нас народ защищать насильников, убийц и так далее... В смысле, «Держись, Миша»? Это же просто жесть», — написала Федотова в своём Telegram-канале.

По словам девушки хоккеиста, актёр совершил преступление и поэтому не заслуживает оправдания.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился мнением о возможной мере пресечения для Михаила Ефремова, ставшего участником крупного ДТП в Москве.