Кафельников прокомментировал ДТП с участием Ефремова
- РИА Новости
«Вот мне почему-то кажется, что тюрьма — это единственный способ избавиться от таких пагубных привычек, как алкоголизм и наркомания. Хотя, наверное, я очень сильно заблуждаюсь в этом рассуждении», — написал Кафельников в своём Twitter.
При этом он также выразил мнение, что решать судьбу Ефремова должен исключительно суд, и выразил соболезнование семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Захаров.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал Ефремова преступником.