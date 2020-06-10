Кафельников прокомментировал ДТП с участием Ефремова

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился мнением о возможной мере пресечения для известного актёра Михаила Ефремова, ставшего участником крупного ДТП в Москве.
Кафельников прокомментировал ДТП с участием Ефремова
  • РИА Новости

«Вот мне почему-то кажется, что тюрьма — это единственный способ избавиться от таких пагубных привычек, как алкоголизм и наркомания. Хотя, наверное, я очень сильно заблуждаюсь в этом рассуждении», — написал Кафельников в своём Twitter.

При этом он также выразил мнение, что решать судьбу Ефремова должен исключительно суд, и выразил соболезнование семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Захаров.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал Ефремова преступником.

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