Олимпийский чемпион Кожевников назвал Ефремова преступником

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о ДТП в Москве, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов.

«С этим человеком нужно поступать жёстко. Все знают о выходках Михаила. И я не говорю о каких-то политических темах. Он давно шёл к этому, это ожидаемо. Я не раз видел, в каком состоянии он находился на банкетах в театре. Несмотря на то что он великий актёр, так нельзя. Не просто так правила с пьяными за рулём ужесточили», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

По словам олимпийского чемпиона по хоккею, Ефремова не волнуют последствия, поэтому он позволяет себе подобное поведение.

«Михаил — преступник за рулём. Если у тебя столько денег — найми водителя. Спортсмены у нас более или менее достойные, хотя тоже есть случаи», — заключил Кожевников.

Кожевников известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Крылья Советов». В составе сборной СССР он завоёвывал золото Олимпийских игр в 1984 и 1988 годах.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее бывший футболист сборной России Роман Широков, известный по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит», а также московские ЦСКА и «Спартак», признался, что ему жалко Ефремова.