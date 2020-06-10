Кузнецов ответил, намерен ли вновь выступать в паре с дисквалифицированным Захаровым

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Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов рассказал, рассматривает ли возможность совместных выступлений со своим бывшим партнёром Ильёй Захаровым, золотым призёром Олимпийских игр.
Кузнецов ответил, намерен ли вновь выступать в паре с дисквалифицированным Захаровым
  • РИА Новости

«Я заложник обстоятельств и по поводу смены партнёров решать не могу. Я бы хотел, чтобы мы спокойно допрыгали со Шлейхером, у нас хороший дуэт. Не могу сказать о нём ничего плохого, мы более или менее подходим друг другу. Я буду стараться держаться сторонней позиции, так что пусть решает главный тренер», — сказал Кузнецов в интервью RT.

Ранее атлет поделился мнением о возможном возвращении к выступлениям олимпийского чемпиона Ильи Захарова, отстранённого на год за пропуск допинг-тестов.

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