Кузнецов оценил вероятность возвращения в спорт чемпиона ОИ Захарова после дисквалификации
- РИА Новости
«Я разговаривал с ним, у него такие мысли закрадываются (о возвращении. — RT). Но это очень тяжело. Я вот три месяца провёл на самоизоляции и потерял форму, а человек упустил год. Ему ещё сложнее вернуться. Всё будет зависеть от мотивации и физических сил. За Захарова решать ничего не могу, он сам будет думать», — заявил Кузнецов в интервью RT.
Ранее он ответил, как скажется пандемия коронавируса на развитии прыжков в воду.