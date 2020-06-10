Кузнецов оценил вероятность возвращения в спорт чемпиона ОИ Захарова после дисквалификации

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Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов поделился мнением о возможном возвращении к выступлениям олимпийского чемпиона Ильи Захарова, отстранённого на год за пропуск допинг-тестов.
Кузнецов оценил вероятность возвращения в спорт чемпиона ОИ Захарова после дисквалификации
  • РИА Новости

«Я разговаривал с ним, у него такие мысли закрадываются (о возвращении. — RT). Но это очень тяжело. Я вот три месяца провёл на самоизоляции и потерял форму, а человек упустил год. Ему ещё сложнее вернуться. Всё будет зависеть от мотивации и физических сил. За Захарова решать ничего не могу, он сам будет думать», — заявил Кузнецов в интервью RT.

Ранее он ответил, как скажется пандемия коронавируса на развитии прыжков в воду.

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