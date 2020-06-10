Чемпион мира по прыжкам в воду Кузнецов объяснил, почему не приехал на сбор команды России

Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов рассказал, почему не приехал на сбор национальной команды России, который проходит на базе «Озеро Круглое» с 7 июня.

«Вызов был, но потом пообщался с главным тренером. Сказали, что тем, кто не из Москвы или Московской области, придётся ещё две недели находиться на карантине, нельзя будет никуда выходить. Правда, не совсем понимаю этого правила, потому что заболевшие как раз сосредоточены в столице и вокруг неё, судя по статистике», — заявил Кузнецов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что сборная России по прыжкам в воду начала заезд на подмосковную базу «Озеро Круглое» для проведения трёхнедельного тренировочного сбора.