Уайт уверен, что третий бой Кормье с Миочичем станет величайшим в истории UFC

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о третьем бое между чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье.
Уайт уверен, что третий бой Кормье с Миочичем станет величайшим в истории UFC
  • © Global Look Press

«Это невероятный бой. В нём будет стоять на кону всё в тяжёлом весе. Его победитель станет не только чемпионом UFC, но и величайшим тяжеловесом в истории. У них до этого было два отличных боя, и оба хотят провести третий, чтобы выяснить всё окончательно», — цитирует Уайта Yahoo Sports.

В первом бою Кормье нокаутировал Миочича и отобрал у него чемпионский пояс, а во втором поединке уже Миочич победил нокаутом и вновь стал обладателем титула.

Бой состоится 15 августа.

Ранее Уайт подтвердил проведение третьего боя между Миочичем и Кормье.

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