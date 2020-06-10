Уайт уверен, что третий бой Кормье с Миочичем станет величайшим в истории UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о третьем бое между чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье.

«Это невероятный бой. В нём будет стоять на кону всё в тяжёлом весе. Его победитель станет не только чемпионом UFC, но и величайшим тяжеловесом в истории. У них до этого было два отличных боя, и оба хотят провести третий, чтобы выяснить всё окончательно», — цитирует Уайта Yahoo Sports.

В первом бою Кормье нокаутировал Миочича и отобрал у него чемпионский пояс, а во втором поединке уже Миочич победил нокаутом и вновь стал обладателем титула.

Бой состоится 15 августа.

Ранее Уайт подтвердил проведение третьего боя между Миочичем и Кормье.