Уайт уверен, что третий бой Кормье с Миочичем станет величайшим в истории UFC
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«Это невероятный бой. В нём будет стоять на кону всё в тяжёлом весе. Его победитель станет не только чемпионом UFC, но и величайшим тяжеловесом в истории. У них до этого было два отличных боя, и оба хотят провести третий, чтобы выяснить всё окончательно», — цитирует Уайта Yahoo Sports.
В первом бою Кормье нокаутировал Миочича и отобрал у него чемпионский пояс, а во втором поединке уже Миочич победил нокаутом и вновь стал обладателем титула.
Бой состоится 15 августа.
Ранее Уайт подтвердил проведение третьего боя между Миочичем и Кормье.