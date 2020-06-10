Роналдиньо рассказал, как проходит его домашний арест в парагвайском отеле

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года, бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, как проходит его домашний арест в одном из отелей Парагвая.

«В отеле у нас отличное лечение. У нас всё хорошо упорядочено, мы очень спокойны, и они делают всё, чтобы пережить это самым приятным способом. Прошло 60 долгих дней. Люди в своих домах должны представить, каково это — быть не в состоянии делать то, к чему привыкли», — цитирует спортсмена Mundo Deportivo.

Он отметил, что сейчас с братом регулярно занимается спортом, так как в отеле есть тренажёрный зал.

Экс-футболист и его брат в марте были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 9 апреля Роналдиньо был выпущен из парагвайской тюрьмы под залог в $1,6 млн и помещён под домашний арест.

Ранее Роналдиньо высказался о своём попадании в тюрьму в Парагвае.