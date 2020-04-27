Роналдиньо: никогда не думал, что окажусь в тюрьме

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года экс-футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо высказался о своём попадании в тюрьму в Парагвае.

«Мы были ошеломлены, когда узнали, что наши паспорта были подделаны. С того момента мы стремились к сотрудничеству с судом, чтобы разобраться в ситуации. Новость о том, что я отправлюсь в тюрьму, для меня стала серьёзным ударом. Никогда не думал, что окажусь в таком положении. Всю жизнь я пытался достичь высочайшего уровня в своей профессии, радуя людей своей игрой», — приводит слова Роналдиньо The Sun со ссылкой на ABC Color.

Экс-футболист и его брат в марте были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 9 апреля Роналдиньо был выпущен из парагвайской тюрьмы под залог в $1,6 млн.

Сокамерники тепло проводили Роналдиньо из тюрьмы под домашний арест.