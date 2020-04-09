Сокамерники тепло проводили Роналдиньо из тюрьмы под домашний арест

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Роналдиньо и его брату Роберто устроили торжественные проводы из тюрьмы в Асунсьоне.
Сокамерники тепло проводили Роналдиньо из тюрьмы под домашний арест
  • Reuters

После известий о том, что звёздного экс-футболиста и его родственника переводят под домашний арест, другие заключенные организовали для них барбекю, сообщает The Sun. Провожая Роналдиньо, многие не могли сдержать слёз.

Сам чемпион мира 2002 года до возвращения в Бразилию пообещал навестить своих товарищей по несчастью. Он провёл в тюрьме один месяц за попытку въехать в страну по поддельным документам. За решёткой бразилец приобрёл популярность благодаря умению играть в футбол и коммуникабельности.

Ранее сообщалось, что футболисты «Торпедо» согласились на понижение зарплат на 25%.

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