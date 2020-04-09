Футболисты «Торпедо» согласились на 25%-ное понижение зарплат
- РИА Новости
Как заявила президент клуба Елена Еленцева, слова которой приводит официальный сайт чёрно-белых, в каждом конкретном случае учитывалась сумма заработной платы сотрудника. В целом выплаты были сокращены на 25%.
«Хочу обратить внимание на то, что пока речь идёт только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий. Я очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона», — приводит слова Еленцевой официальный сайт «Торпедо».
Ранее сообщалось, что Акинфеев был инициатором снижения зарплат со стороны игроков ЦСКА.