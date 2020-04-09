Акинфеев был инициатором снижения зарплат со стороны игроков ЦСКА

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Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев был главным инициатором рассмотрения вопроса снижения зарплат из-за пандемии со стороны футболистов.
Акинфеев был инициатором снижения зарплат со стороны игроков ЦСКА
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Наш капитан проявляет себя не только на поле, но и в таких сложных ситуациях. Игорь вместе с Виктором Гончаренко взял на себя столь важные функции. Надо было ведь многим объяснить, донести суть вопроса до легионеров. Конечно, это не самые приятные минуты общения. Но все поняли нас. Всем благодарны и отдельное спасибо выражаем переговорщикам», — приводит «Спорт-Экспресс» слова гендиректора ЦСКА Романа Бабаева.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился с футболистами о снижении зарплат.

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