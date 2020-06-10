Аленичев назвал футболистов «Спартака» Тиля и Крала средними игроками по российским меркам

Бывший футболист и главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о трансферах полузащитников команды Гуса Тиля и Алекса Крала.

«Очень большая сумма была выделена в летнее трансферное окно — если не ошибаюсь, порядка €40 млн. Из них почти €30 млн, по моей информации, выделили на покупку двух центральных полузащитников в лице Тиля и Крала. Мне кажется, это игроки среднего уровня даже по нашим, российским меркам. Средства нецелесообразно израсходованы», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, когда игрока покупают за большие деньги, то он сразу должен показывать свой уровень мастерства. Аленичев отметил, что, когда он был футболистом, ему никто из тренеров не давал времени на адаптацию и требовал результата сразу.

«Мне хотелось бы ошибиться, но, если учитывать сумму трансферов, это две самые провальные сделки за последние годы в «Спартаке», — подчеркнул он.

Тиль провёл в нынешнем сезоне за «Спартак» 17 матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи. На счету Крала 15 игр в составе красно-белых.

Ранее Аленичев выразил мнение, что у болельщиков «Спартака» слишком завышены ожидания.