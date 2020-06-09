«Лион» намерен продолжить борьбу за доигровку сезона Лиги 1

Футбольный клуб «Лион» выступил с заявлением по вердикту Государственного совета Франции, который оставил в силе решение о досрочном завершении сезона Лиги 1.

«В решении недвусмысленно говорится, что оно было принято советом директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), а не Государственным советом. Отмечаем, что принятие решений LFP противоречит циркуляру УЕФА от 23 апреля, в котором прямо упоминается, что лиги должны приложить все усилия для доигровки чемпионатов», — говорится в заявлении «Лиона».

Отмечается, что только официальное распоряжение, запрещающее доигровку указанных соревнований, может оправдать их досрочное завершение, а это из решения судьи не очевидно.

«У LFP все ещё есть возможность возобновить чемпионат в соответствии с циркуляром УЕФА от 23 апреля, чтобы завершить соревнования и определить итоги по спортивному принципу. Возобновление сезона позволит 20 клубам спокойно подготовиться к сезону-2020/21. В противном случае «Лион» продолжит предпринимать действия», — подытожили в клубе.

Сезон Лиги 1 был досрочно завершён из-за запрета французских властей на проведение массовых мероприятий до 1 сентября. Чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен», «Лион» же не пробился в еврокубки.

Ранее сообщалось, что Государственный совет Франции оставил в силе решение о досрочном завершении сезона Лиги 1.