Во Франции оставили в силе решение о досрочном завершении футбольной Лиги 1

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Государственный совет Франции оставил в силе решение о досрочном завершении сезона футбольной Лиги 1 и футбольной Лиги 2.
Во Франции оставили в силе решение о досрочном завершении футбольной Лиги 1
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Апелляцию на это решение подали три клуба — «Лион», «Амьен» и «Тулуза».

При этом совет постановил, что решение лиги о понижении в классе «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1 в Лигу 2 может быть пересмотрено.

Сезон Лиги 1 был досрочно завершён из-за запрета французских властей на проведение массовых мероприятий до 1 сентября. Чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что УЕФА не возражает против возобновления Лиги 1.

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