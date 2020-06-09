Во Франции оставили в силе решение о досрочном завершении футбольной Лиги 1
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Апелляцию на это решение подали три клуба — «Лион», «Амьен» и «Тулуза».
При этом совет постановил, что решение лиги о понижении в классе «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1 в Лигу 2 может быть пересмотрено.
Сезон Лиги 1 был досрочно завершён из-за запрета французских властей на проведение массовых мероприятий до 1 сентября. Чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен».
Ранее сообщалось, что УЕФА не возражает против возобновления Лиги 1.