СМИ: УЕФА не возражает против возобновления Лиги 1

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не против того, чтобы досрочно завершённая из-за пандемии коронавируса французская Лига 1 была возобновлена и доиграна.
СМИ: УЕФА не возражает против возобновления Лиги 1
  • Reuters

«Прежде всего мы хотели бы уточнить, что только национальные ассоциации вправе определять формат своих внутренних соревнований, в частности, принимая во внимание обстоятельства и ограничительные меры, характерные для страны. Как упоминалось УЕФА несколько недель назад, решение французских властей о завершении сезона было принято относительно рано. Тем не менее, если национальные ассоциации смогут согласовать с властями возобновление внутренних соревнований, 2 августа станет подходящей датой их окончания», — говорится в письме УЕФА, текст которого приводит Le Parisien.

Сезон Лиги 1 был досрочно завершён из-за запрета французских властей на проведение массовых мероприятий до 1 сентября. 

С предложением возобновить и доиграть сезон в формате плей-офф выступил «Лион», который ведёт активную работу по отстаиванию своей позиции несогласия с завершением чемпионата.

Ранее сообщалось, что президент «Лиона» пригрозил судом французскому государству.

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