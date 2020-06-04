Президент «Лиона» пригрозил судом французскому государству

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Президент футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Оляс пригрозил французскому правительству судом из-за досрочного завершения сезона Лиги 1.
Президент «Лиона» пригрозил судом французскому государству
  • Reuters

«Возобновить сезон — это то, о чём мы будем просить в суде. Национальному суду придётся разобраться в том, как произошла остановка. Именно государство распорядилось прекратить деятельность, поэтому они несут ответственность за это», — цитирует Оляса Goal

По его словам, помимо «Лиона», иск на €800 млн готовы подать ещё несколько клубов.

Чемпионат Франции был досрочно завершён в связи с пандемией коронавируса. Победителем Лиги 1 был признан ПСЖ.

Ранее Оляс уже призывал возобновить чемпионат Франции.

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