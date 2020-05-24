Президент «Лиона» призвал возобновить чемпионат Франции

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Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола считает решение досрочно завершить чемпионат Франции по футболу ошибочным.
Президент «Лиона» призвал возобновить чемпионат Франции
  • © Reuters

На официальном сайте «Лиона» был размещён пресс-релиз относительно возобновления сезона в чемпионате Испании. В нём также говорится о французских командах, которые находятся в невыгодном положении относительно своих европейских конкурентов. Позже данный релиз прокомментировал в Twitter президент «Лиона».

«Что если мы наконец исправим наибольшую ошибку во французском футболе? Кому выгодна эта историческая ошибка остановки футбола только во Франции?» — написал в соцсети Ола.

Сезон во французском футболе был завершён после того, как правительство страны ввело запрет на массовые мероприятия, действующий до 1 сентября.

Ранее суд отклонил апелляции французских клубов по досрочному завершению сезона в Лиге 1.

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