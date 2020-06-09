Исполком РФС не обсуждал ситуацию с «Тамбовом» и «Нижним Новгородом»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что на прошедшем заседании исполкома организации не обсуждался вопрос о возможном переезде клубов «Тамбов» и «Нижний Новгород».
Исполком РФС не обсуждал ситуацию с «Тамбовом» и «Нижним Новгородом»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«На данный момент, честно говоря, мы не видим оснований для его обсуждения. Мы действительно получили письма от этих клубов. Хочу сказать, что вопрос сложный. С одной стороны, мы понимаем, что для «Тамбова» это возможность решить ряд проблем, а для «Нижнего Новгорода» — играть в РПЛ на новом стадионе», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Он отметил, что, помимо аргументов за принятие такого решения, имеются и причины его не принимать.

«Первый вопрос — болельщики «Тамбова». Как быть с ними? Второй — мы не можем просто согласиться с вариантом клубов, которые будут меняться местами, проводить рокировки и нарушать спортивный принцип. У нас есть вопросы, мы запросили дополнительную информацию. Ждём ответа. На основе этой информации и будет принято решение. Варианты возможны разные, но мне не хотелось бы комментировать. Есть вариант, при котором РФС мог бы согласиться, но я не уверен, что он устроит клубы», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» сменит название в случае переезда в Нижний Новгород.

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